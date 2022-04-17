البحرين تمنح ترخيصا لأول مصنع لإنتاج أدوية الحقن في المملكة
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البحرين تمنح ترخيصا لأول مصنع لإنتاج أدوية الحقن في المملكة

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العرب اليوم - البحرين تمنح ترخيصا لأول مصنع لإنتاج أدوية الحقن في المملكة

جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين
المنامة - العرب اليوم

 أعلنت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية في البحرين إصدار ترخيص لمصنع الخليج للتكنولوجيا الحيوية كأول موقع لتصنيع أدوية الحقن في المملكة، مما يجعله ثاني موقع مرخص لتصنيع الأدوية في البلاد.  وذكرت وكالة أنباء البحرين (بنا) أن المصنع حصل بذلك على حقوق إنتاج الدفعات الأولية لأدوية الحقن بعد عرض دراسات المستحضرات المنتجة والتأكد من تحاليل الثباتية الناجحة لها، وإجراء التفتيش النهائي لمنح هذه الأدوية شهادة ممارسات التصنيع الجيدة (GMP) لبدء إنتاج وتسويق تركيبات معقمة وقابلة للحقن. 

وأكدت الدكتورة مريم الجلاهمة الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية أن مملكة البحرين حريصة على تطبيق ومواكبة المعايير العالمية المتعلقة بصناعة الأدوية، مشيرة الى أن الهيئة تحرص على استيفاء كافة المشاريع لأعلى متطلبات الأمن والسلامة والجودة اللازمة في هذا المجال المهم.  وتهدف المنشأة إلى تصنيع مجموعة متنوعة من تركيبات الرعاية الصحية البشرية القابلة للحقن مثل القوارير والأمبولات والمحاقن المعبأة مسبقا باستخدام أعلى وأفضل التقنيات الألمانية من شركة BOSCH.

  ويقع مبنى مصنع شركة الخليج للتكنولوجيا الحيوية في مجمع البحرين الدولي للاستثمار في منطقة الحد الصناعية ويتكون من ثلاثة طوابق بمساحة تقارب 4500 متر مربع.  وكانت الهيئة قد منحت الترخيص لأول مصنع لإنتاج المكملات الغذائية "بحرين فارما" في العام 2019 والذي وصل إلى مرحلة التشغيل التجاري ويعد أول مصنع محلي للأدوية والفيتامينات. 

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البحرين تمنح ترخيصا لأول مصنع لإنتاج أدوية الحقن في المملكة البحرين تمنح ترخيصا لأول مصنع لإنتاج أدوية الحقن في المملكة



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