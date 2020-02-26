أعلنت السلطات البرازيلية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل أول إصابة بفيروس "كورونا" في البلاد، لتكون بذلك الحالة الأولى في أمريكا اللاتينية، وفقا لما نقلته وكالة "رويترز" عن مصدر مطلع.