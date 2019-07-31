عقاقير علاج الحموضة تزيد من استخدام أدوية الحساسية
آخر تحديث GMT18:44:24
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » صحة عاجل

عقاقير علاج الحموضة تزيد من استخدام أدوية الحساسية

العرب اليوم -

العرب اليوم - عقاقير علاج الحموضة تزيد من استخدام أدوية الحساسية

عقاقير علاج الحموضة تزيد من استخدام أدوية الحساسية
القاهرة - العرب اليوم

ذكرت دراسة طبية أن هناك العديد من الأدوية لعلاج مشاكل الجهاز الهضمى الناجمة عن حرقة فى المعدة أو قرحة المعدة، لكن حل مشكلة صحية واحدة قد يسبب مشكلة أخرى، ووجدت دراسة جديدة أجريت فى جامعة النمسا أن الأشخاص الذين يتعاطون الأدوية التى تثبط حامض المعدة كانوا أكثر عرضة بنحو ضعف احتياجهم إلى أدوية للسيطرة على أعراض الحساسية.

وأفادت الدراسة أن الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 60 عامًا والذين استخدموا هذه العقاقير كانوا أكثر عرضةً لخمسة أضعاف ما يحتاجون إليه أيضًا من أدوية الحساسية، وقالت الدكتورة إريكا جينسن جاروليم كبيرة الباحثين فى علم المناعة "يعانى الكثير من الناس من شكاوى فى المعدة ويأخذ كثير من الأشخاص الأدوية المضادة للحمض، وكلما زاد طول فترة العلاج بهذه الأدوية، زاد خطر الإصابة بالحساسية".

وقال الباحث جنسن ياروليم إن البيئة الحمضية فى المعدة تساعد بشكل طبيعى على تحطيم البروتينات المشتقة من الطعام، والتى يمكن أن تسبب الحساسية، ولكن إذا كنت تتناول أدوية مضادة للحمض، فلن يتم تقسيم الطعام الذي تتناوله إلى قطع صغيرة كافية ويتم إرسال المواد المسببة للحساسية سليمة إلى الأمعاء، حيث يمكن أن تسبب الحساسية والالتهابات.

صحة عاجل
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

عقاقير علاج الحموضة تزيد من استخدام أدوية الحساسية عقاقير علاج الحموضة تزيد من استخدام أدوية الحساسية



أخبار ذات صلة

GMT 11:27 2019 الثلاثاء ,30 تموز / يوليو

انخفاض السكر بالمشروبات الغازية يقلل فرص الإصابة بالسمنة عند الاطفال
العرب اليوم - انخفاض السكر بالمشروبات الغازية يقلل فرص الإصابة بالسمنة عند الاطفال

GMT 14:06 2019 الثلاثاء ,23 تموز / يوليو

وصفات طبيعية لشعر ناعم زى الحرير لو نشف من البحر
العرب اليوم - وصفات طبيعية لشعر ناعم زى الحرير لو نشف من البحر

GMT 08:16 2019 الإثنين ,01 تموز / يوليو

طريقة بسيطة لتنظيف الرئتين من النيكوتين
العرب اليوم - طريقة بسيطة لتنظيف الرئتين من النيكوتين

GMT 08:13 2019 الإثنين ,01 تموز / يوليو

5 أغذية تعزز الصحة وتجنب الشيخوخة
العرب اليوم - 5 أغذية تعزز الصحة وتجنب الشيخوخة

GMT 08:09 2019 الإثنين ,01 تموز / يوليو

للتخلص من الكرش .. تجنب هذه الأطعمة
العرب اليوم - للتخلص من الكرش .. تجنب هذه الأطعمة

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

رفقة زوجها جاي زي الذي استوحى إطلالته من شخصيّة غاتسبي

بيونسيه بفُستان مُرصّع بالألماس في عيد ميلاد ابنة أختها

واشنطن - العرب اليوم

خطفت النجمة الشهيرة بيونسيه، الأنظار خلال عطلة نهاية الأسبوع، أثناء حضورها حفلة عيد ميلاد ابنة أختها الحادي والعشرين في نيويورك برفقة زوجها جاي زي، وكالعادة ظهر الثنائيّ في الحفل بأزياء أنيقة تليق بالسّجّادة الحمراء. وتألّقت بيونسيه بفستان ساحر باللون الخمريّ مطرز بالألماس مصمّم خصيصًا لها من علامة والتر كولكشن. وأنهت النجمة إطلالتها بزوج من الصّنادل من جيمي تشو مزيّنة بأحد أكبر اتّجاهات موسم الخريف المقبل "الرّيش" يبلغ ثمنه 1895 دولارًا، والذي ظهر كجزء من الأزياء والإكسسوارات على منصّات خريف وشتاء 2019 لأشهر الماركات التجارية، بما في ذلك مارك جايكوبس ومايكل كورس وأوسكار دي لا رنتا وبرابال غورونغ، حيث أثبتت أنّ هذا الاتجاه سيكون كبيرًا في الموسم المقبل. من جهته، تألّق مغنّي الرّاب ورجل الأعمال جاي زي، ببدلة توكسيدو ب...المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 04:17 2019 الأربعاء ,31 تموز / يوليو

سيرينا ويليامز تكشف عن آخير صّيحات الموضة بـ"فُستانٍ صيفيٍّ خفيف"
العرب اليوم - سيرينا ويليامز تكشف عن آخير صّيحات الموضة بـ"فُستانٍ صيفيٍّ خفيف"

GMT 04:03 2019 الأربعاء ,31 تموز / يوليو

ماليزيا تستعد لحقبة تتزامن مع تنصيب السلطان عبد الله ملكًا
العرب اليوم - ماليزيا تستعد لحقبة تتزامن مع تنصيب السلطان عبد الله ملكًا

GMT 00:19 2019 الأربعاء ,31 تموز / يوليو

احصل على ديكورات غرف طعام بحوائط مميزة مع تصاميم جبسية
العرب اليوم - احصل على ديكورات غرف طعام بحوائط مميزة مع تصاميم جبسية

GMT 04:07 2019 الأربعاء ,31 تموز / يوليو

عبد الفتاح البرهان يؤكد أن المجلس العسكري ليس لديه أي رغبة في الاستمرار في حكم السودان
العرب اليوم - عبد الفتاح البرهان يؤكد أن المجلس العسكري ليس لديه أي رغبة في الاستمرار في حكم السودان

GMT 00:34 2019 الأربعاء ,31 تموز / يوليو

وفاة الإعلامي محمد الرشيد العثمان عن عمر يناهز الـ71 عامًا
العرب اليوم - وفاة الإعلامي محمد الرشيد العثمان عن عمر يناهز الـ71 عامًا

GMT 00:30 2019 الثلاثاء ,30 تموز / يوليو

أزياء صيفية بالتراث الفلاحي تُناسب البحر خلال موسم عيد الأضحى 2019
العرب اليوم - أزياء صيفية بالتراث الفلاحي تُناسب البحر خلال موسم عيد الأضحى 2019

GMT 01:07 2019 الثلاثاء ,30 تموز / يوليو

اختار وجهتك السياحية من أفضل جزر في كرواتيا للعوائل 2019
العرب اليوم - اختار وجهتك السياحية من أفضل جزر في كرواتيا للعوائل 2019

GMT 23:43 2019 الثلاثاء ,30 تموز / يوليو

اختاري الأريكة التي تمتد على شكل زاوية لغرف جلوس عصرية
العرب اليوم - اختاري الأريكة التي تمتد على شكل زاوية لغرف جلوس عصرية

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 15:20 2019 الثلاثاء ,30 تموز / يوليو

غياب عادل إمام عن عزاء فاروق الفيشاوي يتسبب في تجدد شائعات وفاته
العرب اليوم - غياب عادل إمام عن عزاء فاروق الفيشاوي يتسبب في تجدد شائعات وفاته

GMT 10:46 2019 الثلاثاء ,30 تموز / يوليو

تعليق دنيا سمير غانم على أزمتها مع زوجها
العرب اليوم - تعليق دنيا سمير غانم على أزمتها مع زوجها

GMT 16:40 2019 الثلاثاء ,30 تموز / يوليو

نيرمين الفقي توضح سبب تغيبها عن عزاء فاروق الفيشاوي
العرب اليوم - نيرمين الفقي توضح سبب تغيبها عن عزاء فاروق الفيشاوي

GMT 07:51 2019 الثلاثاء ,30 تموز / يوليو

تحطم طائرة عسكرية فوق المنازل في باكستان
العرب اليوم - تحطم طائرة عسكرية فوق المنازل في باكستان

GMT 08:52 2019 الثلاثاء ,30 تموز / يوليو

وفاة والدة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير
العرب اليوم - وفاة والدة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير

GMT 00:49 2019 الأحد ,21 تموز / يوليو

خليل يؤكد أن الدولة تحتاج إلى خطة لإدارة الدين العام
العرب اليوم - خليل يؤكد أن الدولة تحتاج إلى خطة لإدارة الدين العام

GMT 16:18 2019 الخميس ,04 إبريل / نيسان

تعمل جاهدًا على شق طريق جديدة وتعالج المسائل الماضية
العرب اليوم - تعمل جاهدًا على شق طريق جديدة وتعالج المسائل الماضية

GMT 12:14 2019 الإثنين ,01 إبريل / نيسان

تشعر بالإرهاق وكل ما تفعله سيكون تحت الأضواء
العرب اليوم - تشعر بالإرهاق وكل ما تفعله سيكون تحت الأضواء

GMT 10:35 2019 الإثنين ,01 إبريل / نيسان

شهر مناسب لإدخال تغييرٍ على حياتك وتبنّي الجديد في عملك
العرب اليوم - شهر مناسب لإدخال تغييرٍ على حياتك وتبنّي الجديد في عملك

GMT 18:03 2019 الأحد ,31 آذار/ مارس

تعيش مرحلة مثيرة للاهتمام لأنها ستكون محملة بالأحداث
العرب اليوم - تعيش مرحلة مثيرة للاهتمام لأنها ستكون محملة بالأحداث

GMT 13:49 2019 الأحد ,21 تموز / يوليو

غصن يُقاضي "نيسان" و"ميتسوبيشي" ويطالبهما بتعويض
العرب اليوم - غصن يُقاضي "نيسان" و"ميتسوبيشي" ويطالبهما بتعويض

GMT 12:49 2019 الأحد ,31 آذار/ مارس

تعاني من ظروف مخيّبة للآمال وتشكو من التأخير
العرب اليوم - تعاني من ظروف مخيّبة للآمال وتشكو من التأخير

GMT 00:03 2017 الأحد ,17 أيلول / سبتمبر

اختيار الهدية المناسبة من إتيكيت زيارة المريض
العرب اليوم - اختيار الهدية المناسبة من إتيكيت زيارة المريض

GMT 18:18 2019 الأحد ,31 آذار/ مارس

يحذرك من ارتكاب الأخطاء فقد تندم عليها فور حصولها
العرب اليوم - يحذرك من ارتكاب الأخطاء فقد تندم عليها فور حصولها

GMT 18:13 2019 الأحد ,31 آذار/ مارس

الفلك ينصحك بعدم اتخاذ قرارات أساسية وتغييرية في حياتك
العرب اليوم - الفلك ينصحك بعدم اتخاذ قرارات أساسية وتغييرية في حياتك

GMT 20:50 2016 الثلاثاء ,05 كانون الثاني / يناير

ممدوح عبد العليم يفارق الحياة بعد مشوار فنيّ طويل
العرب اليوم - ممدوح عبد العليم يفارق الحياة بعد مشوار فنيّ طويل

GMT 07:08 2018 السبت ,05 أيار / مايو

تناول الجوز لمدة ستة أسابيع يقي من سرطان الأمعاء
العرب اليوم - تناول الجوز لمدة ستة أسابيع يقي من سرطان الأمعاء
 
syria-24

All rights reserved 2019 Arabs Today Ltd.

All rights reserved 2019 Arabs Today Ltd.

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab