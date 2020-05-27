بلجيكا توقف استخدام هيدروكسي كلوروكوين فى علاج كورونا

أعلنت بلجيكا، اليوم الأربعاء، انضمامها إلى فرنسا في تعليق استخدام عقار هيدروكسي كلوروكوين في علاج مرضى فيروس كورونا؛ حسبما أفادت "العربية"، في نبأ عاجل لها.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت الحكومة الفرنسية، رسميا، وقف استخدام عقار هيدروكسي كلوروكين لعلاج المصابين بفيروس كورونا. وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت، أمس الثلاثاء، عن مراجعة البيانات حول عقار هيدروكسي كلوركين خلال شهر يونيو المقبل.

وكانت أوقفت المنظمة استخدام العقار في تجربتها التي تشمل بلدانا عديدة، بعد دراسة نشرتها مجلة «ذي لانسيت» الطبية البريطانية، توصلت إلى أن عينة المرضى الذين تم علاجهم بهيدروكسي كلوروكين زادت فيها معدلات الوفاة وعدم انتظام ضربات القلب. فيما يرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وآخرون هيدروكسي كلوروكين بأنه علاج محتمل للمرض.