دول الاتحاد الأوروبي تخطط لبدء حملة التلقيح ضد كورونا في 27 ديسمبر

قال وزير الصحة الألماني ينس سبان، اليوم الخميس، إن جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تخطط لبدء التطعيمات ضد فيروس كورونا اعتبارا من 27 ديسمبر وفي تصريح قبيل لقائه المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل والمسؤولين التنفيذيين في شركة BioNTech لصناعة اللقاحات، أوضح "أننا في ألمانيا، إذا جاءت الموافقة كما هو مخطط لها، سنبدأ حملة التلقيح في 27 ديسمبر" وذكر أن "الدول الأخرى في الاتحاد تريد أيضا أن تكون قادرة على بدء التلقيح في اليوم نفسه" وبحسب معهد روبرت كوخ الفدرالي للأمراض المعدية فإن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التاجي التي سجلت في ألمانيا منذ بداية الجائحة يبلغ مليونا و406161 إصابة مؤكدة منها 24125 حالة وفاة.

المصدر: "رويترز"+ RT