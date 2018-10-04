أوقفت هيئة تنظيمية في بريطانيا إعلانًا إذاعيًا لمقاهي "كوستا" الشهيرة، قال كثيرون إنه يتضمن تمييزا ضد ثمرة الأفوكادو وتفضيل وجبات أخرى عليه، من أجل الترويج لأحد منتجات الشركة.
ويستند الإعلان إلى فكرة حث الزبائن على شراء لفائف لحم الخنزير المقدد عند الفطور بدلا من الأفوكادو، من خلال القول "إن الأفوكادو يعد إفطارًا فقيرًا، وأن لفائف لحم الخنزير تعد بديلا أفضل".
وجاء حظر الإعلان، الذي تم بثه في يونيو/حزيران الماضي، بعد أن اشتكى شخصان من الإعلان الإذاعي، وقالا إن الإعلان من شانه أن يثني المستمعين عن شراء الفاكهة الطازجة، فيما قالت سلسلة مقاهي كوستا إن إعلانها لا يقترح على المستمعين خيارا نهائيا بشأن وجبة الإفطار، وأيها أفضل من الآخر، لكن الإعلان الترويجي جاء بهدف "تلبية متطلبات وجبة الإفطار".
وذكرت هيئة "راديوسنتر" التي تعتمد الإعلانات، "إن المستمعين فهموا الإعلان على أساس أن شراء الأفوكادو سيكون غير صالح للأكل إذا ما قورن بشراء قهوة ساخنة فورية ولفة لحم خنزير أو فطيرة البيض"، لكن هيئة معايير الإعلان (ASA) اختلفت معها قائلة "إن المستهلكين سوف يفسرون الإعلان على أنه يقارن بين تجربة أكل الأفوكادو وتناول لحم الخنزير المقدد أو فطيرة البيض". وقررت حظر الإعلان، وأضافت الهيئة "لقد أخبرنا كوستا بضرورة ألا تتضمن إعلاناتها المستقبلية التشجع على عادات غذائية قد تكون سيئة".
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ذَهبت النجمة ريهانا في جولة سريعة إلى مدينة سيدني في أستراليا، لتشجيع علامتها التجارية "Fenty Beauty"، وذلك في الذكرى الأولى لانطلاقها، الأربعاء الماضي، وخرجت النجمة المُثيرة على السجادة الحمراء في كامل أناقتها. وارتدت ريهانا فُستان قصير دون أكمام بطبعة جلد الثعبان أظهر رشاقة جسدها، وكذلك قبعة صغيرة من قماش الفستان، واعتمدت النجمة البالغة من العمر 30 عامًا، والمولودة في باربادوس، حذاء جلد الثعبان بكعب عالي، وكذلك حقيبة صغيرة بنفس شكل الحذاء. ووضعت مكياج خفيف من علامتها التجارية، واستخدمت أحمر شفاة باللون البرونزي اللامع، وكذل ظلال عيون لامع، كما ارتدت أقراط دائرية كبيرة باللون الفضي. وتحتفل ريهانا بالذكرى الأولى لتأسيس علامتها التجارية الناجحة "Fenty Beauty"، وقد تحدثت إلى الحضور، وقالت "شكرًا لكم جمعيًا على وجودكم هنا، أستراليا عزيزة جدًا على قلبي، ولن أسمح لكم بمغادرة هذه الجولة، أنا جاهزة الآن للاحتفال معكم
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