الصحة الكويتية تسجل 25048 حالة شفاء بتعافي 911 إصابة من كوفيد 19

أعلنت وزارة الصحة الكويتية بلوغ عدد حالات الشفاء من مرض كورونا المستجد (كوفيد 19) في البلاد 25048 حالة بعد تعافي 911 إصابة خلال ال24 ساعة الماضية.

وقالت في بيان اليوم إنه تم التأكد من شفاء تلك الحالات بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والقيام بالخطوات المتبعة بهذا الشأن.