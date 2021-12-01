منظمة الصحة العالمية تتبنى بالإجماع قرارا بإطلاق مفاوضات للتوصل إلى معاهدة صحية عالمية
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منظمة الصحة العالمية تتبنى بالإجماع قرارا بإطلاق مفاوضات للتوصل إلى معاهدة صحية عالمية

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العرب اليوم - منظمة الصحة العالمية تتبنى بالإجماع قرارا بإطلاق مفاوضات للتوصل إلى معاهدة صحية عالمية

منظمة الصحة العالمية تتبنى بالإجماع قرارا بإطلاق مفاوضات للتوصل إلى معاهدة صحية عالمية
جنيف _ العرب اليوم

منظمة الصحة العالمية تتبنى بالإجماع قرارا بإطلاق مفاوضات للتوصل إلى معاهدة صحية عالمية

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منظمة الصحة العالمية تتبنى بالإجماع قرارا بإطلاق مفاوضات للتوصل إلى معاهدة صحية عالمية منظمة الصحة العالمية تتبنى بالإجماع قرارا بإطلاق مفاوضات للتوصل إلى معاهدة صحية عالمية



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