تسجيل 19 وفاة و342 إصابة جديدة بـكورونا في ليبيا

سجلت ليبيا خلال الـ24 ساعة الماضية، 342 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و19 وفاة، وشفاء 834 حالة وأفاد المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 100.277 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1478 حالة وفاة ، مشيرًا إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 72.107 حالات .