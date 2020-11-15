السودان تسجل 225 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت السودان خلال الـ48ساعة الماضية 225 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد" كوفيد 19" وأشارت وزارة الصحة السودانية في بيان صادر عنها اليوم، إلى ارتفاع إجمالي الحالات إلى 14626 منها 1116 وفاة و 9517 حالة تعافٍ.