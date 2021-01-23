روسيا تسجل 20921 إصابة جديدة بكورونا و559 وفاة

سجّلت السلطات الصحية في روسيا خلال الـ 24 ساعة الماضية 20921 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و559 وفاة وأفاد مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في روسيا أن الإصابات الجديدة من بينها 2668 حالة في موسكو، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى ثلاثة ملايين و698273 إصابة، مشيرًا إلى أن إجمالي الوَفَيَات ارتفع إلى 68971 وفاة.