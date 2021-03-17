«الوكالة الأوروبية للأدوية» تدافع عن «أسترازينيكا»

تلقى لقاح «أسترازينيكا» المضاد لفيروس «كورونا» أمس، دعماً أوروبياً، فيما ارتفع عدد الدول الأوروبية التي علّقت استخدامه بسبب مخاوف من تسببه في جلطات دموية وآثار جانبيّة أخرى إلى 15 دولة.

وقالت مديرة الوكالة الأوروبية للأدوية إيمر كوك، في مؤتمر صحافي: «ما زلنا مقتنعين تماماً بأن فوائد لقاح (أسترازينيكا) في منع الإصابة بـ(كوفيد – 19) وما يرتبط به من مخاطر دخول المستشفى والوفاة، تفوق مخاطر هذه الآثار الجانبية».

إلى ذلك، تستعدّ «منظمة الصحة العالمية» لنشر التقرير النهائي الرسمي لبعثة الخبراء التي أوفدتها إلى مدينة ووهان الصينية للتحرّي عن منشأ فيروس «كورونا المستجدّ}، فيما أعلن ليانغ واينان، رئيس الخبراء الصينيين الذين يحققون أيضاً في منشأ الوباء، أنه لا بد من مواصلة التحرّيات والبحث عن إصابات خارج الصين وسابقة لظهور الفيروس في سوق الحيوانات البرّية في ووهان أواسط خريف عام 2019.

وجاءت تصريحات واينان أمام مجموعة من الدبلوماسيين الأجانب في الوقت الذي ترددت فيه أنباء عن تضمين تقرير البعثة استنتاجات محرجة للسلطات الصينية التي عرقلت لأكثر من ستة أشهر سفر الخبراء وقيّدت تحركاتهم ولم تمدّهم بكل البيانات التي طلبوها، وفقاً لما صرّح به أحد أعضاء البعثة.