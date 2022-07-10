تركيا تشهد ارتفاعاً كبيراً في حالات الإصابة بكورونا خلال الأسبوعين الماضيين
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تركيا تشهد ارتفاعاً كبيراً في حالات الإصابة بكورونا خلال الأسبوعين الماضيين

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العرب اليوم - تركيا تشهد ارتفاعاً كبيراً في حالات الإصابة بكورونا خلال الأسبوعين الماضيين

فيروس كورونا
أنقرة - العرب اليوم

 سجلت تركيا ارتفاعا حادا في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، وتضاعف عدد الحالات الجديدة خمس مرات خلال الأسبوعين الماضيين.  وحث وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، المواطنين الذين تزيد أعمارهم عن 50 عاما على تلقي جرعة أخرى من اللقاح.  وأشار وزير الصحة التركي إلى أن الوضع الوبائي في العالم يشهد تسجيل موجة انتشار جديدة لفيروس كورونا.  وذكرت وسائل إعلام تركية أنه وفقا لآخر حصيلة أسبوعية تم الإعلان عنها للأسبوع من 27 يونيو إلى 3 يوليو، زاد عدد الإصابات بنسبة 114% مقارنة بالأسبوع السابق،  وتضاعفت الزيادة خلال الأسبوعين الماضيين بنحو 5 مرات.

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تركيا تشهد ارتفاعاً كبيراً في حالات الإصابة بكورونا خلال الأسبوعين الماضيين تركيا تشهد ارتفاعاً كبيراً في حالات الإصابة بكورونا خلال الأسبوعين الماضيين



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