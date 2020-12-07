الإمارات تسجل 1148 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات العربية المتحدة ، اليوم ، عن تسجيل 1148 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 177,577 حالة كما أعلنت الوزارة عن وفاة مصابين وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 594 حالة وأشارت الوزارة إلى شفاء 579 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد وتعافيها التام من أعراض المرض ، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 159,711 حالة.