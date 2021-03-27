وزيرة الصحة المصرية تعلن 19وفاة و185 إصابة من جراء حادثة قطاري سوهاج
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وزيرة الصحة المصرية تعلن 19وفاة و185 إصابة من جراء حادثة قطاري سوهاج

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العرب اليوم - وزيرة الصحة المصرية تعلن 19وفاة و185 إصابة من جراء حادثة قطاري سوهاج

وزيرة الصحة المصرية
القاهرة ـ العرب اليوم

وزيرة الصحة المصرية تعلن 19وفاة و185 إصابة من جراء حادثة قطاري سوهاج

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وزيرة الصحة المصرية تعلن 19وفاة و185 إصابة من جراء حادثة قطاري سوهاج وزيرة الصحة المصرية تعلن 19وفاة و185 إصابة من جراء حادثة قطاري سوهاج



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