الأوبئة تجتاح السودان 1.7 مليون إصابة بالملاريا و2100 بالحصبة وحمى الضنك

كشف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في السودان “أوتشا” أنه تم الإبلاغ عن أكثر من 1.7 مليون حالة ملاريا في جميع أنحاء السودان، في الفترة من يناير إلى أوائل أكتوبر الماضي، متجاوزة عتبة الوباء في 12 ولاية.

ونقلت “أوتشا” عن وزارة الصحة السودانية تسجيل 2708 حالات حصبة مشتبه بها، بما في ذلك 1038 حالة مؤكدة. كما تم الإبلاغ عن 1068 حالة إصابة بحمى الضنك، بما في ذلك ثماني حالات وفاة. ولا يزال الإبلاغ مستمرًّا عن الحالات من 28 منطقة محلية في ثماني ولايات.