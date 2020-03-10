أعلنت وزارة الصحة الإماراتية اليوم الثلاثاء تسجيل 15 إصابة حجديدة بفيروس "كورونا" لرتفع بذلك إجمال عدد الإصابات إلى 74 حالة، تعافى منها 12 حالة.

وأوضحت الوزارة أن الإصابات الجديدة من جنسيات مختلفة شملت 3 أشخاص من الجنسية الإيطالية، وشخصين من كل من الإمارات، وسيريلانكا، وبريطانيا والهند وشخص من كل من ألمانيا، وجنوب أفريقيا، وتنزانيا وإيران.

وقالت الوزارة إن اكتشاف الإصابات هو نتيجة التطبيق المبكر والفعال للإجراءات الوقائية والاحترازية من فحص طبي وحجر صحي لمخالطين لحالات أعلن عنها مسبقاً، وحالات لقادمين من خارج الدولة، وكانوا جميعهم ضمن الحالات المشتبه بها في الحجر الصحي،

وأوضحت الوزارة أن جميع الحالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة.

ودعت الأشخاص الذين يعانون من أعراض تنفسية إلى تجنب الاختلاط في الأماكن المزدحمة.