جورجيا تسجّل 3958 إصابة بكورونا

سجّلت جورجيا 3958 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الــ24 ساعة الماضية ووفاة 36 مصابًا وأفاد المجلس التنسيقي لمكافحة فيروس كورونا المستجد في جورجيا أن إجمالي الإصابات بلغت 108690 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 1012 حالة، مشيرًا إلى تعافي 3531 شخصًا، ليصل عدد المتعافيين إلى 89170.