منظمة الصحة العالمية تعلن عن زيادة عدد الإصابات بأنواع متحور أوميكرون الفرعية
آخر تحديث GMT19:31:55
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » صحة عاجل

منظمة الصحة العالمية تعلن عن زيادة عدد الإصابات بأنواع متحور "أوميكرون" الفرعية

العرب اليوم -

العرب اليوم - منظمة الصحة العالمية تعلن عن زيادة عدد الإصابات بأنواع متحور "أوميكرون" الفرعية

منظمة الصحة العالمية
واشنطن - العرب اليوم

أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن عدد البلدان التي اكتشفت فيها إصابات بأنواع فرعية من متحور "أوميكرون" للفيروس التاجي المستجد، يزداد باستمرار.ويشير التقرير الأسبوعي للمنظمة بشأن جائحة "كوفيد-19"، إلى أن "ثلاثة أنواع فرعية من متحور أوميكرون" BA.4 و BA.5 و BA.2.12.1 قد حصلت فيها العديد من الطفرات، التي يمكنها التأثير في ميزاتها، حيث تشير قاعدة البيانات الدولية وتقارير فروع منظمة الصحة العالمية، إلى أنه في BA.4 و BA.5 حصلت طفرات 69/70 و L452R و F486V ؛ وفيBA .2.12.1 حصلت طفرات L452Q و S704L. وإن عدد البلدان التي أبلغت عن زيادة في عدد الإصابات يزداد باستمرار".

ووفقا لبيانات منظمة الصحة العالمية، يستمر انخفاض عدد الإصابات الجديدة بعدوى الفيروس التاجي. فخلال أسبوع من 25 أبريل ولغاية 1 مايو انخفض عدد الإصابات في العالم بنسبة 17 بالمئة، ونسبة الوفيات 3 بالمئة مقارنة بالأسبوع السابق من 18 إلى 24 أبريل.

وتشير البيانات الرسمية إلى أنه لغاية الأول من مايو 2022 بلغ عدد الإصابات في العالم بعدوى الفيروس التاجي المستجد أكثر من 500 مليون إصابة مؤكدة وأكثر من ستة ملايين حالة وفاة.

صحة عاجل
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

منظمة الصحة العالمية تعلن عن زيادة عدد الإصابات بأنواع متحور أوميكرون الفرعية منظمة الصحة العالمية تعلن عن زيادة عدد الإصابات بأنواع متحور أوميكرون الفرعية



أخبار ذات صلة

GMT 13:07 2022 الإثنين ,09 أيار / مايو

تشديد إجراءات الإغلاق في شنغهاي بسبب كورونا
العرب اليوم - تشديد إجراءات الإغلاق في شنغهاي بسبب كورونا

GMT 10:45 2022 السبت ,07 أيار / مايو

اكتشاف 95 حالة مصابة بالتهاب الكبد مجهولة المنشأ في 15 دولة في الاتحاد الأوروبي
العرب اليوم - اكتشاف 95 حالة مصابة بالتهاب الكبد مجهولة المنشأ في 15 دولة في الاتحاد الأوروبي

GMT 17:50 2022 الأربعاء ,04 أيار / مايو

موجة تفشي جديدة لكورونا تتسبب في إغلاق 40 محطة مترو أنفاق في بكين
العرب اليوم - موجة تفشي جديدة لكورونا تتسبب في إغلاق 40 محطة مترو أنفاق في بكين

GMT 08:39 2022 الخميس ,21 إبريل / نيسان

الروس يطوّرون تكنولوجيا لتشخيص السرطان افتراضيًا
العرب اليوم - الروس يطوّرون تكنولوجيا لتشخيص السرطان افتراضيًا

GMT 13:49 2022 الثلاثاء ,19 إبريل / نيسان

اكتشاف نحو نصف مليون إصابة بكورونا في الصين منذ بداية مارس
العرب اليوم - اكتشاف نحو نصف مليون إصابة بكورونا في الصين منذ بداية مارس

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

شيرين عبدالوهاب بإطلالات جذابة باللون الأسود

القاهرة - العرب اليوم

تألقت الفنانة المصرية، شيرين عبدالوهاب، في حفلها الأخيرة بإمارة أبوظبي بمناسبة عيد الفطر، بإطلالة جذابة اعتمدت اللون الأسود، لكن هذه ليست الإطلالة الوحيدة بهذا اللون لشيرين خلال الفترة الأخيرة، فقد سيطر الأسود على معظم إطلالاتها التي ظهرت بها منذ إعلان انفصالها عن الفنان حسام حبيب. في هذا التقرير، سوف نرصد آخر إطلالات النجمة شيرين عبدالوهاب باللون الأسود، وكيف بدت فيها؟ 1. حفل أبوظبي: بدت شيرين بفستان يشبه العباية الخليجية باللون الأسود، مصنوع من طبقتين واحدة بالأسود السادة وأخرى فوقها من الشيفون الشفاف، ومليء بتطريزات من الفصوص الفضية اللامعة، كما أنها اعتمدت إكسسوارات مناسبة مع العباية فقد اختارت قرطاً طويلاً يتدلى من أذنيها ومرصعاً بالألماس. 2. حفل الكويت: منذ أكثر من شهر، خطفت شيرين عبدالوهاب الأنظار بإطلالتها الغ...المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 12:15 2022 الإثنين ,09 أيار / مايو

السالوبيت يمنحك مظهر عملي وجذاب
العرب اليوم - السالوبيت يمنحك مظهر عملي وجذاب

GMT 10:49 2022 الإثنين ,09 أيار / مايو

جولة على أبرز المعالم السياحية في مدينة البندقية
العرب اليوم - جولة على أبرز المعالم السياحية في مدينة البندقية

GMT 05:42 2022 الأحد ,08 أيار / مايو

لمسات إضافية لجعل المطبخ الأبيض العصري أكثر جمالاً
العرب اليوم - لمسات إضافية لجعل المطبخ الأبيض العصري أكثر جمالاً

GMT 03:04 2022 الأحد ,08 أيار / مايو

بايدن غاضب من تسريبات قد «تورط» بلاده في حرب مع روسيا
العرب اليوم - بايدن غاضب من تسريبات قد «تورط» بلاده في حرب مع روسيا

GMT 10:19 2022 الأحد ,08 أيار / مايو

مدير مكتب وائل الإبراشي يكشف جوانب جديدة في حياته واللحظات الأخيرة له
العرب اليوم - مدير مكتب وائل الإبراشي يكشف جوانب جديدة في حياته واللحظات الأخيرة له

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 06:36 2019 الإثنين ,08 إبريل / نيسان

المرأة "برج الحمل" تتمتع بشهوة جنسية قوية تسيطر عليها
العرب اليوم - المرأة "برج الحمل" تتمتع بشهوة جنسية قوية تسيطر عليها

GMT 02:51 2017 الأحد ,12 تشرين الثاني / نوفمبر

الجنس في عمر الأربعين أفضل منه في عمر العشرين
العرب اليوم - الجنس في عمر الأربعين أفضل منه في عمر العشرين

GMT 13:35 2018 الثلاثاء ,27 شباط / فبراير

أسباب الإفرازات المهبلية بعد عملية الجماع و الاتصال الجنسي
العرب اليوم - أسباب الإفرازات المهبلية بعد عملية الجماع و الاتصال الجنسي

GMT 23:41 2017 الثلاثاء ,02 أيار / مايو

طريقة طاجن السلمون الشهي بالبطاطس والأعشاب
العرب اليوم - طريقة طاجن السلمون الشهي بالبطاطس والأعشاب

GMT 02:33 2018 الخميس ,26 تموز / يوليو

الألوان القويّة والزينة الصناعية تفسد ديكور حفل الزفاف
العرب اليوم - الألوان القويّة والزينة الصناعية تفسد ديكور حفل الزفاف

GMT 07:00 2019 الجمعة ,15 تشرين الثاني / نوفمبر

"شامراوي غيم" تعدّ من أجمل المحميات الطبيعية في جنوب أفريقيا
العرب اليوم - "شامراوي غيم" تعدّ من أجمل المحميات الطبيعية في جنوب أفريقيا

GMT 02:46 2017 الجمعة ,10 تشرين الثاني / نوفمبر

نيمار داسيلفا يقترب من العودة إلى صفوف نادي برشلونة
العرب اليوم - نيمار داسيلفا يقترب من العودة إلى صفوف نادي برشلونة

GMT 23:02 2015 الخميس ,04 حزيران / يونيو

عبد الرحمن السديس إلى بريطانيا في جولة دعوية قصيره
العرب اليوم - عبد الرحمن السديس إلى بريطانيا في جولة دعوية قصيره

GMT 11:13 2021 الجمعة ,28 أيار / مايو

مايكروسوفت تعلن عن أكبر تغيير في Outlook الخاص بويندوز منذ 1997
العرب اليوم - مايكروسوفت تعلن عن أكبر تغيير في Outlook الخاص بويندوز منذ 1997

GMT 05:07 2020 السبت ,01 شباط / فبراير

"الطب الشرعي" يؤكد أن عملية الختان للضحية ندى تمت بدون تخدير
العرب اليوم - "الطب الشرعي" يؤكد أن عملية الختان للضحية ندى تمت بدون تخدير

GMT 08:42 2019 الإثنين ,25 شباط / فبراير

تعرّف على أبرز ستة معايير تجذب المرأة إلى الرجل
العرب اليوم - تعرّف على أبرز ستة معايير تجذب المرأة إلى الرجل

GMT 14:13 2019 الأربعاء ,06 شباط / فبراير

ياسمين عبد العزيز تنشر صورها في الجيم على "إنستغرام"
العرب اليوم - ياسمين عبد العزيز تنشر صورها في الجيم على "إنستغرام"

GMT 17:18 2019 الأربعاء ,23 كانون الثاني / يناير

مياه البحر تبتلع السياح في "المالديف" وتسجيل حالة الوفاة الخامسة
العرب اليوم - مياه البحر تبتلع السياح في "المالديف" وتسجيل حالة الوفاة الخامسة

GMT 03:02 2019 السبت ,19 كانون الثاني / يناير

تعرف على أسرار "جزيرة البالغين" في المالديف
العرب اليوم - تعرف على أسرار "جزيرة البالغين" في المالديف

GMT 13:32 2019 السبت ,12 كانون الثاني / يناير

تقارير رومانية تشير إلي تعيين كوزمين مدربًا للهلال
العرب اليوم - تقارير رومانية تشير إلي تعيين كوزمين مدربًا للهلال

GMT 16:22 2018 الإثنين ,31 كانون الأول / ديسمبر

الخطة الكاملة لقنوات "أم بي سي" في احتفالات رأس السنة 2019
العرب اليوم - الخطة الكاملة لقنوات "أم بي سي" في احتفالات رأس السنة 2019

GMT 14:38 2018 الجمعة ,28 كانون الأول / ديسمبر

السيرة الذاتية لإيمان المطيري المعينة بأمر ملكي مساعدة لوزير التجارة في السعودية
العرب اليوم - السيرة الذاتية لإيمان المطيري المعينة بأمر ملكي مساعدة لوزير التجارة في السعودية

GMT 12:33 2018 الثلاثاء ,18 كانون الأول / ديسمبر

جاري نيفيل يرد على بول بوجبا بعد سخريته من رحيل مورينيو
العرب اليوم - جاري نيفيل يرد على بول بوجبا بعد سخريته من رحيل مورينيو

GMT 18:45 2018 الإثنين ,17 كانون الأول / ديسمبر

استمتع بقضاء شهر عسل مُميّز في جزيرة موريشيوس
العرب اليوم - استمتع بقضاء شهر عسل مُميّز في جزيرة موريشيوس

GMT 09:12 2019 الجمعة ,12 تموز / يوليو

طريقة تحويل حديقة صغيرة خالية مِن النباتات إلى أخرى رائعة
العرب اليوم - طريقة تحويل حديقة صغيرة خالية مِن النباتات إلى أخرى رائعة

GMT 08:43 2019 الجمعة ,15 تشرين الثاني / نوفمبر

ابحثْ عن الملاذ الكاريبي المثالي والآمن لشهر عسل لا يُنسى
العرب اليوم - ابحثْ عن الملاذ الكاريبي المثالي والآمن لشهر عسل لا يُنسى

GMT 21:26 2018 الجمعة ,19 تشرين الأول / أكتوبر

اصداء ايجابية لمبادرة البحرين بتنظيم المهرجان الشبابي العالمي
العرب اليوم - اصداء ايجابية لمبادرة البحرين بتنظيم المهرجان الشبابي العالمي
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2021 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2021 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab