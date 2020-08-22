«المصل واللقاح» تؤكد كورونا قد يتحول إلى فيروس موسمي بشرط

قال الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، إن مصر تشهد حالة من تسطيح المنحنى الوبائي لفيروس كورونا، موضحًا أن عدم التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية قد يتسبب في حدوث موجات ارتدادية وأضاف الحداد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المُذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن كورونا قد يتحول إلى فيروس موسمي وذلك عندما ننجح في الثبات على تسطيح منحنى الإصابات، منوهًا بأنه من الصعب الوصول إلى صفر إصابات، ولكن ما نسعى له هو أن نصل إلى صفر إصابات خطيرة.