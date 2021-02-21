417 وفاة و12742 إصابة جديدة بكورونا في روسيا

سجّلت روسيا خلال الـ 24 ساعة الماضية 417 وفاة و12742 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وأفاد مركز العمليات الخاص بمكافحة كورونا بروسيا أن الحصيلة الإجمالية للوباء ارتفعت إلى 83293 وفاة و4164726 إصابة، مشيرًا إلى تماثل 16012 حالة للشفاء، ليرتفع إجمالي عدد المتعافين إلى 3713445 حالة.