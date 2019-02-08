فاكهة ذُكرت في القرآن تقضي على الكرش خلال أيام

يعاني الكثير من البشر الأن من مشاكل السمنة المفرطة وخاصة من منطقة البطن، تلك التي تعيق على البعض التحرك بشكل طبيعي لكونها تجعلهم يشعرون بإزدياد الوزن وبالتالى عدم الحركة الصحيحة والطبيعية.نشرت أحدى الصحف البريطانية تقرير طبي يشير إلى وجود فاكهة ذكرها القرآن الكريم تعمل على التخلص من مشاكل الكرش التي أصبح الكثير يعاني منها اليوم.فقد منحنا الله عز وجل واحدة من أنواع الفواكه التي تتمكن من خلال تناولها التخلص من تلك المشكلة المزعجة، التي عرفت بالسمنة المفرطة.وقد تتسائل عن تلك الثمرة التي نتحدث عنها، فتتمكن من التعرف عليها من خلال مشاهدة مقطع الفيديو المرفق.