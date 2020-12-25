وَفَيَات كورونا في القارة الأفريقية تجاوزت 61 ألف حالة

أعلن المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن أعداد حالات الإصابات والوَفَيَات بفيروس كورونا سجلت ارتفاعًا جديدًا في دول القارة الأفريقية وأوضح المركز في بيان اليوم أن إجمالي حالات الإصابات بلغ 2.597.090 إصابة، فيما وصل إجمالي الوَفَيَات 61.423 حالة حتى الآن.