الصحة العالمية تكشف تفاصيل جديدة عن فيروس كورونا

تسعى جميع دول العالم للتوصل، لـ لقاح لفيروس كورونا المستجد، وقد بات مؤكداً أن الفيروس الذي طال الملايين حول العالم يتحور ويتغير جينياً، فقد أظهر حوالي 30% من بيانات تسلسل الجينوم المأخوذة من عينات الفيروس المسبب لمرض كوفيد-19 التي جمعتها منظمة الصحة العالمية سابقا علامات على حدوث طفرة وتحور في كورونا المستجد وخلال الأيام الماضية عادت الأضواء لتسلط ثانية على تحولات الفيروس مع ظهور دراسات أكدت وجود "فصيلة" من الفيروس أشد انتشارا وأقل ضراوة وفي هذا السياق، أكدت ماريا فان كيرخوف عالمة الأوبئة في المنظمة العالمية، أن هناك حاجة لمزيد من الأبحاث بشأن تأثير التحور على فيروس كورونا.