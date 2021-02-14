نيوزيلاندا تعلن إغلاق مدينة أوكلاند بعد اكتشاف 3 إصابات بكورونا

أعلنت نيوزيلاندا، اليوم الأحد، إغلاق كبرى مدنها أوكلاند، بعد الكشف عن ثلاث حالات جديدة بكوفيد-19.

ووفقا لوسائل إعلام نيوزيلندية، ستنتقل أوكلاند إلى مستوى التنبيه رقم 3 من الساعة 11:59 مساءً بالتوقيت المحلي يوم الأحد، وستكون بقية نيوزيلندا في مستوى التنبيه 2.

وكشفت رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن عن التغييرات في مؤتمر إعلامي مسائي، إلى جانب آشلي بلومفيلد، المدير العام للصحة في البلاد.

وتعود الحالات الجديدة لزوجين وابنتهما في أوكلاند.

وأعلنت أرديرن أن مدارس المدينة ستظل مفتوحة لأطفال الآباء الذين يذهبون إلى العمل، ولكن بخلاف ذلك سيُطلب من الطلاب البقاء في المنزل.

ستبقى الصيدليات ومحلات السوبر ماركت مفتوحة ، ولكن سيتم إغلاق الشركات الأخرى التي تتطلب التفاعل وجهًا لوجه.

في وقت سابق ، قال وزير نيوزيلندا للاستجابة لـ COVID-19 ، كريس هيبكنز، إن الاختبارات الجينية تجرى لمعرفة ما إذا كانت عدوى عائلة أوكلاند مرتبطة بأي متغيرات شديدة العدوى.

قال هيبكنز: "نحن نجمع كل الحقائق بأسرع ما يمكن".

وكإجراء احترازي ، سيتم تعليق المأكولات والمشروبات على رحلات طيران نيوزيلندا للرحلات الداخلية.

وأضافت أرديرن، التي حثت سكان أوكلاند على "البقاء في منازلهم"، إن مستويات التنبيه ستتم مراجعتها في غضون 24 ساعة لأن حكومتها أجرت المزيد من الاختبارات.

نيوزيلندا، التي مرت أكثر من شهرين دون إصابة قبل تسجيل حالة في يناير، من المقرر أن تطرح لقاحات لسكانها البالغ عددهم خمسة ملايين اعتبارا من 20 فبراير.

ولا تزال الدولة في عند مستوى التنبيه 1 لـ كوفيد-19، وهو أدنى مستوى لها. لم يتم أخذ أي اعتبار إضافي للتغيير في مستويات التنبيه في هذه المرحلة.

وأكد هيبكنز: "سنجمع المزيد من المعلومات قبل أن نتخذ أي قرار من هذا القبيل".