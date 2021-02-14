المكسيك تسجل 1214 وفاة جديدة بفيروس كورونا

ذكرت وزارة الصحة بالمكسيك أمس السبت أنها سجلت 9741 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و1214 وفاة، مما يرفع العدد الإجمالي في البلاد إلى مليون و988695 إصابة و173771 وفاة.

وتقول الحكومة إن العدد الفعلي للإصابات والوفيات أكبر بكثير على الأرجح من الرقم المعلن وذلك نظرا لقلة عدد الاختبارات.