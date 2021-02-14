بلغ عدد المصابين بفيروس "كورونا" على مستوى العالم ما يزيد على 108.34 مليون شخص في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الوباء إلى مليونين و490 ألفا و471 وفاة وفق إحصاء لـ"رويترز ".

وأظهر الإحصاء أنه تم تسجيل الإصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى الحالات بالصين في ديسمبر 2019 .