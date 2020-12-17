الهند تسجل 24010 إصابات جديدة بكورونا

سجّلت الهند خلال الـ24 ساعة الماضية 24010 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و355 وفاة وأفادت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية في بيان أن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 9956557 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 144451 حالة.