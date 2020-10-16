فاوتشي أقل من 100 مليون جرعة من لقاح كورونا قد تكون متاحة نهاية العام

أعلن كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة أنتوني فاوتشي، أنه يتوقع أن يكون هناك أقل من 100 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا "الآمن والفعال" متاحا بحلول نهاية العام.