الصليب الأحمر الدولي يكشف أن عملية تبادل الأسرى في اليمن تسير وفق الخطة المرسومة

أعلن الصليب الأحمر الدولي منذ قليل أن عملية تبادل الأسرى في اليمن تجرى خلال ساعات والأمور تسير حتى الآن وفق الخطة المرسومة

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