10 أعراض في الوجه تؤشر على الحالة الصحية

تظهر أعراض العديد من الأمراض على وجه المريض، ويمكن للطبيب الخبير أن يكتشف بعض الأمراض بمجرد النظر إلى وجه المريض الذي يشكل انعكاساً للحالة الصحية. موقع «توب 10 هوم ريميديز» البريطاني بدوره، أورد 10 أعراض التي تظهر على وجه المرضى والأمراض التي تدل عليها:

1- اصفرار البشرة والعينين

مؤشر على إصابة المريض باليرقان.

2 - طفح على شكل فراشة

يدل على الإصابة بمرض الذئبة الخطير.

3 - شعر الوجه الزائد

أحد أعراض متلازمة المبيض متعدد الكيسات.

4- البشرة الشاحبة

فقر الدم الناتج عن نقص معدن الحديد.

5 - تشقق البشرة

جفاف الجلد وقلة السوائل في الجسم.

6 - تصبغات الجلد

دليل على الإصابة بمقاومة الأنسولين.

7 - التجاعيد المبكرة

التعرض المفرط للنيكوتين من دخان السجائر.

8 - تشققات في الفم

نقص فيتامين بي 12 ومعدني الحديد والزنك.

9 - بقع صفراء حول العينين

من مؤشرات الإصابة بأمراض القلب.

10 - انتفاخات العينين

قلة النوم أو مرض العين الدرقي.