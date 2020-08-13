الصحة الألمانية تعلن موعد ظهور لقاح كورونا

عرب وزير الصحة الألماني، ينس سبان، اليوم الخميس، عن توقعه ظهور لقاح لفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، خلال الأشهر القليلة المقبلة، وصرح الوزير الألماني في تصريحات تلفزيونية إلى "zdf" بأنه متفائل بشأن لقاح كورونا، الذي سيظهر خلال الأشهر المقبلة فيما رفض الوزير الألماني، تحديد وقت معين لظهور اللقاح، قائلا: "ليس من الممكن بعد تحديد عدد المرات التي يحتاج فيها الأشخاص للتطعيم أو مدى استمرار المناعة التي يمنحها"، وتابع: "لكن الشيء الوحيد الذي يمكننا قوله هو أنه بفضل عملنا جميعا معا.