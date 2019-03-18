10 إجراءات تعزز الوقاية من إصابات العين

تزيد العديد من الوظائف من التعرض لخطر إصابة العين، كالعمال بالمصانع أو بالمواقع الإنشائية، لكن إصابات العين في معظم الحالات تحدث في نطاق المنزل، فعلى سبيل المثال، يمكن أن يكون السبب هو غطاء زجاجة متطاير أو قطعة مقذوفة بالشريط المطاطي. ولحسن الحظ، يمكن الوقاية من معظم إصابات العين. عبر اتخاذ خطوات بسيطة لتقليل خطر إصابة العين وفهم متى يمكنك زيارة الطبيب.

ويقدم مقال لــ«مايوكلينيك» عدة إجراءات ونصائح للوقاية من إصابات العين في المنزل منها:

1 ارتداء نظارة واقية أثناء ممارسة الأنشطة الخطرة. ارتدِ نظارة السلامة بحيث تتضمن حاجبات أمان جانبية في أي وقت تتعرض فيه لجزيئات أو أجسام متطايرة أو التراب. وارتدِ قفازات عند التعرض للمواد الكيميائية حتى لو كنت غير مشارك في الأمر. واحرص على ارتداء النظارة الواقية أثناء ممارسة الألعاب الرياضية أيضًا. فأي رياضية يتم بها استخدام الكرة أو المضرب أو أي جسم متطاير من المحتمل أن تعرض ممارسها لخطر إصابة العين.

2 احذر المواد الكيميائية والمنظفات. اقرأ بعناية الملصقات المكتوبة على المواد الكيميائية ومواد التنظيف المنزلية قبل استخدامها مثل المواد المبيضة. ولا تخلط المنتجات. واحفظ كل المواد الكيميائية والبخاخات بعيدًا عن متناول طفلك.

3 راقب الأدوات التي يستخدمها طفلك. قد تتسبب الأقلام الرصاص والمقصات والشوَك والسكاكين كلها في إصابة العين. وضع في الحسبان أن الأدوات المنزلية الشائعة مثل قصاصات الورق وحبال التثبيت (ذات الأطراف المعدنية الملتوية) وشماعات الملابس والأربطة المطاطية والخطافات يمكن أن تكون خطيرة بالكامل.

4 تجنب ألعاباً معينة للأطفال. لا تسمح لطفلك بأن يلعب بالبنادق غير النارية، مثل المسدسات المزودة بخرز أو مسدسات BB. وتجنب الألعاب القذفية مثل ألعاب الرماية: رماية الأقواس والأسهم وألعاب إطلاق الصواريخ.

5 لا تسمح لأطفالك باستخدام مؤشرات الليزر. بإمكان مؤشرات الليزر وخصوصًا تلك المؤشرات ذات أطوال الموجات القصيرة مثل مؤشرات الليزر الخضراء أن تسبب تلفًا دائمًا لشبكية العين وتسبب فقدان الرؤية عند التعرض لها لمدة قصيرة لمجرد ثوانٍ معدودة. وباعتبارك من البالغين، خذ حذرك عند استخدام مؤشرات الليزر. وتجنب توجيه الشعاع تجاه عين أي شخص.

6 خذ حذرك عند الطهي أو استخدام الأجسام الساخنة. واستخدم واقيات الزيوت لمنع رذاذ السمن أو الزيت الساخن. وتجنب استخدام مكواة تصفيف الشعر بالقرب من عينيك.

7 قّلل من المخاطر التي قد تسبب السقوط. ثبّت السجاد والقضبان بإحكام. وضع باعتبارك تغطية حواف وجوانب الأثاث الحادة بمادة تخميد، ولا سيما إذا كان هناك أطفال أو أشخاص مسنون يعيشون في منزلك.

8 ابتعد عن الألعاب النارية القريبة جدًا منك. اترك الألعاب النارية ليتعامل معها المحترفون.

9 خذ حذرك عند فتح غطاء زجاجة ما. فلا ترج الزجاجة. وأبعد الزجاجة عنك وعن أي شخص آخر بزاوية قدرها 45 درجة. وضع رسغ يدك بثبات على الغطاء عند إزالته. وضَعْ منشفة فوق أعلى قمة الزجاجة، وأمسك الغطاء وقم بإمالة الزجاجة ببطء حتى يخرج الغطاء تقريبًا من عنق الزجاجة. ولمنع الغطاء من الانطلاق مثل القذيفة، حافظ على ضغط منخفض قليلاً فوق الغطاء بمجرد أن يخرج من الزجاجة.

10 استخدم مقاعد السيارة. تأكد أن طفلك مثبت بإحكام في مقعد السيارة وأن حزام الأمان أو حزام الكتف مثبت أيضًا بإحكام. ولا تسمح لطفلك في سن 12 عامًا أو أصغر أن يركب بالمقعد الأمامي بالسيارة. وقم بتخزين الأشياء غير الثابتة في حقيبة السيارة أو ثبتها بإحكام في أرضية السيارة.

أعراض الإصابة

ليس من السهل دائمًا تحديد إصابة العين خصوصًا لدى الطفل. فالتمس الرعاية الطبية الطارئة إذا كنت لاحظت أيًّا من هذه العلامات أو الأعراض:

Ⅶ ألم واضح أو مشاكل في الرؤية

Ⅶ قطع أو تمزق في جفن العين

Ⅶ إحدى العينين لا تتحرك بشكل طبيعي كالعين الأخرى

Ⅶ إحدى العينين تبرز بقدر أكبر، أو تبدو أنها أكثر بروزًا من الأخرى

Ⅶ حجم أو شكل الحدقة غير طبيعي

Ⅶ وجود دم في بياض العين

Ⅶ وجود جسم على العين أو تحت الجفن لا يمكن إزالته بسهولة

ما الذي يمكن فعله إذا حدثت إصابة للعين؟

في حالة حدوث إصابة للعين، اطلب المساعدة الطبية من اختصاصي رمد أو أي طبيب آخر بأسرع مما يمكن، وحتى لو بدت الإصابة طفيفة. فقد يؤدي تأخر الرعاية إلى فقدان البصر أو عمى دائم. بالإضافة إلى ذلك، اتخذ خطوات بسيطة لمنع حدوث تلف آخر. على سبيل المثال:

Ⅶ لا تلمس عينك أو تفركها أو تضغط عليها

Ⅶ لا تحاول إزالة جسم يبدو عالقًا على سطح العين أو جسم يبدو أنه قد اخترق العين

Ⅶ لا تضع مرهمًا أو دواءً داخل العين

Ⅶ نظّف عينك من أي مواد كيميائية تعرضت لها بكمية كبيرة بالماء النظيف

Ⅶ ضع غطاءً أو لاصقة من الشاش برفق على العين حتى تستطيع الحصول على العناية الطبية

قد تقع أي حادثة في العين لمح البصر. فكن على استعداد من خلال الوقاية وسرعة اتخاذ الإجراء الملائم في حالة الطوارئ فقد يساعدك هذا الأمر على الحفاظ على الرؤية بوضوح لك ولأحبائك.