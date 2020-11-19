البر الرئيسي الصيني لم يسجل أي إصابة محلية جديدة بكورونا

قالت لجنة الصحة الوطنية الصينية، اليوم الخميس، إنه لم يتم الإبلاغ عن أي حالات إصابة جديدة محلية العدوى بفيروس كورونا في البر الرئيسي الصيني، كما لم يتم تسجيل أي وفيات وذكرت اللجنة في تقريرها اليومي أنه تم الإبلاغ عن إجمالي 12 حالة إصابة مؤكدة وافدة من خارج البر الرئيسي الصيني يوم الأربعاء، مشيرة الى أنه تم الإبلاغ عن إجمالي 3735 حالة وافدة في البر الرئيسي، من بينها 3430 شخصا خرجوا من المستشفيات بعد شفائهم و305 أشخاص ما زالوا في المستشفى. ولم يتم الإبلاغ عن أي وفيات بين الحالات الوافدة.

أما العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بكوفيدـ19 في البر الرئيسي فبلغ 86381 حالة، من بينها 314 مريضا ما زالوا يتلقون العلاج، بينهم مريض واحد في حالة خطيرة وقالت اللجنة إن ما مجموعه 81433 مريضا غادروا المستشفيات بعد شفائهم، وتوفي 4634 شخصا بسبب المرض في البر الرئيسي.

المصدر: وكالات