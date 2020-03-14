14 مصاب في بيت لحم لاتوجد عليهم أعراض ويتمتعون بصحة جيدة

أعلن رئيس قسم الطب الوقائي في مديرية صحة بيت لحم والمتواجد في فندق "أنجل"، نبيل زواهرة أن جميع المصابين وعددهم 14، لا توجد عليهم أعراض، ويتمتعون بصحة جيدة ولا يعانون من اضطرابات نفسية، وينتظرون بفارغ الصبر يوم الخميس المقبل لإعادة الفحص