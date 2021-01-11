الصحة العراقية تعلن أن لقاح فايزر سيصل إلى البلاد خلال الشهرين المقبلين

أعلنت وزارة الصحة العراقية ، يوم الاثنين ، أن حصة العراق من لقاح شركة "فايزر" الخاص بفيروس كورونا ستصل خلال الشهرين المقبلين، وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، سيف البدر - حسبما نقلت قناة (السومرية نيوز) الاخبارية - إن "العراق وقع مع شركة (فايزر)، وسنبدأ بتسلم الجرعة الأولى في الفترة المقبلة، وستكون هناك التزامات مع (فايزر) وغيرها".

وأضاف :"مازالت التزاماتنا قائمة مع التحالف الدولي للقاحات، الذي يضم أكثر من 180 دولة، وبإشراف منظمة الصحة العالمية "، منوهاً بأنه في حال اعتمد اللقاح، فإن حصة العراق محجوزة، حيث ستكون حصته من التوريدات هي 20 % أي 8 ملايين جرعة .وأشار إلى أن الاتفاق الأولي مع (فايزر) هو 1.5 مليون جرعة تسلم خلال الربع الأول من هذه السنة أي في الشهرين المقبلين .