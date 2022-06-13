فنزويلا تعلن اكتشاف أول إصابة بفيروس جدرى القرود

أعلنت الحكومة الفنزويلية ، تسجيل أول إصابة بجدري القرود لرجل دخل البلاد عبر مطارها الرئيسي بالقرب من كراكاس بعد وصوله من مدريد.وقالت وزيرة الصحة ماجالي جوتيريز على "تويتر" إنه يجري تعقب المخالطين للمصاب، مضيفة في بيان: "تم عزله على الفور وأجريت الفحوصات وأخذت العينات والتي جاءت إيجابية".

وكانت الأرجنتين أول دولة في أمريكا اللاتينية تؤكد الإصابة بجدري القرود