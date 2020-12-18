اليابان تسجل 46 وفاة و3070 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت اليابان تسجيل 46 حالة وفاة و3070 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية وأوضحت وزارة الصحة اليابانية أن إجمالي الوفيات ارتفع إلى 2804 حالات، فيما ارتفع إجمالي المصابين إلى 191828 حالة.