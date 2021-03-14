الإصابات الجديدة بكورونا في روسيا تتجاوز مجددا الـ10 آلاف
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الإصابات الجديدة بكورونا في روسيا تتجاوز مجددا الـ10 آلاف

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العرب اليوم - الإصابات الجديدة بكورونا في روسيا تتجاوز مجددا الـ10 آلاف

فيروس كورونا
موسكو - العرب اليوم

 لأول مرة منذ ستة أيام، تجاوزت حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد في روسيا عتبة الـ10 آلاف وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة تفشي الفيروس التاجي في روسيا اليوم الأحد عن تسجيل 10083 إصابة جديدة بالعدوى مقابل 9908 إصابات في اليوم السابق وتتوزع الإصابات الجديدة بين 84 من أصل أقاليم روسيا الـ85 (باستثناء دائرة تشوكوتكا ذاتية الحكم الواقعة في أقصى شمال البلاد)، وفي مقدمتها العاصمة موسكو (1905 حالات) وثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ (937 حالة).

ورصدت السلطات الصحية خلال اليوم الأخير 395 وفاة جديدة ناجمة عن مرض "كوفيد-19" الذي يسببه كورونا (مقابل 475 وفاة أمس)، فيما تماثل 9232 مريضا للشفاء وأصبح إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التي سجلت في روسيا منذ بداية الجائحة أربعة ملايين و390608 إصابات مؤكدة، منها 92090 حالة وفاة و303389 حالة نشطة وثلاثة ملايين و995129 حالة شفاء. وأجري في البلاد حتى اليوم أكثر من 115.2 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بكورونا، 369 ألفا منها خلال آخر 24 ساعة.

المصدر: RT

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الإصابات الجديدة بكورونا في روسيا تتجاوز مجددا الـ10 آلاف الإصابات الجديدة بكورونا في روسيا تتجاوز مجددا الـ10 آلاف



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