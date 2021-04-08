المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تعتبر التطعيم الإلزامي ضروريا في مجتمع ديموقراطي
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المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تعتبر التطعيم الإلزامي "ضروريا في مجتمع ديموقراطي"

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العرب اليوم - المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تعتبر التطعيم الإلزامي "ضروريا في مجتمع ديموقراطي"

المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان
لندن - العرب اليوم

المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تعتبر التطعيم الإلزامي "ضروريا في مجتمع ديموقراطي"

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المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تعتبر التطعيم الإلزامي ضروريا في مجتمع ديموقراطي المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تعتبر التطعيم الإلزامي ضروريا في مجتمع ديموقراطي



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