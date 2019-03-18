تقنية لزراعة أنسجة تعيد البصر

كشفت أبحاث إسكتلندية عن طريقة علاج ثورية جديدة تتيح لملايين من فاقدي البصر استعادته، عبر خلايا جذعية مأخوذة من أعين واهبين متوفين.

وتمكن 8 مصابين بالفعل، وبفضل تقنية زراعة الأنسجة الرائدة، من استعادة بصرهم وعاد اثنان منهم يقرأون بعد معاناة طويلة من حالة التنكس البقعي. وعلق المسؤول عن الدراسة البروفسور في جامعة مركز إدنبرغ بالجان ديلون على العلاج الثوري القادر على الشفاء من العمى الناجم عن تلف القرنية بالقول: «النتائج التي توصلنا إليها في هذه الدراسة البسيطة واعدة جداً».