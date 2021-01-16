قالت الهيئة الفدرالية لحماية حقوق المستهلك ورفاهية المواطنين "روس بوتريبنادزور"، إنها صممت نظام اختبار يمكنه كشف "السلالة البريطانية" لكوفيد-19، خلال 90 دقيقة وأضافت الهيئة، في بيانها: "تمكن معهد الأبحاث المركزي لعلم الأوبئة في مؤسستنا، من تصميم نظام اختبار للكشف عن "السلالة البريطانية" لفيروس كورونا. وهذا الاختبار يستطيع تمييز الشكل المتحور للفيروس عن شكله غير المتحور، بفضل استخدام تسلسلات مطردة خاصة للنيوكليوتيدات" وذكرت "روس بوتريبنادزور"، أن استخدام تكنولوجيا التضخيم الإيزومتري، يسمح بإجراء التحليل خلال 1.5 ساعة من لحظة أخذ العينة، وحتى الحصول على النتيجة" وذكرت الهيئة، أن الاختبارات الكلاسيكية تستغرق ثلاثة أضعاف هذا الوقت".

المصدر: نوفوستي