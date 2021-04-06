الصين تسجل 15 حالة إصابة جديدة محلية العدوى بكوفيد-19

قالت لجنة الصحة الوطنية في الصين، اليوم الثلاثاء، إن البر الرئيسي الصيني أبلغ عن تسجيل 15 حالة إصابة جديدة محلية العدوى بكوفيد-19 في مقاطعة يوننان بجنوب غربي الصين يوم الاثنين وبحسب التقرير، لم يتم تسجيل أي حالات جديدة مشتبه بها أو حالات وفاة مرتبطة بالمرض يوم الاثنين وغادر يوم الاثنين 18 مريضا مصابا بكوفيد-19 المستشفيات بعد تعافيهم.

وقالت اللجنة إن البر الرئيسي، ومنذ تفشي الوباء وحتى الآن، سجل ما إجماليه 90329 حالة إصابة مؤكدة بكوفيد-19، بينها 244 حالة لاتزال تتلقى العلاجات الطبية، واثنتان منها في حالة خطيرة وغادر ما إجماليه 85449 مريضا مصابا بكوفيد-19 المستشفيات بعد التعافي في البر الرئيسي الصيني، فيما حصد المرض في البر الرئيسي الصيني أرواح 4636 شخصا حتى الآن.

المصدر: شينخوا

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