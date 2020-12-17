روسيا تسجل 28214 إصابة جديدة بكورونا

سجلت روسيا خلال الـ 24 ساعة الماضية 28214 إصابة جديدة بفيروس كورونا و587 وفاة وأوضحت السلطات الصحية الروسية أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 762668 حالة، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 49151 وفاة.