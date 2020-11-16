مصر تسجل 220 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت مصر خلال الساعات الـ24 الماضية 220 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ووفاة 11 حالة جديدة وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية الدكتور خالد مجاهد في بيان اليوم، أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد 110767 حالةً من ضمنهم 101046 حالة تم شفاؤها، و 6453 حالة وفاة.