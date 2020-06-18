أعلن مسؤولون بمستشفى باتنة في الجزائر، تسجيل أول إصابة بمرض "كاواساكي" النادر في البلاد. وبحسب ما ذكرت صحيفة "الخبر" الجزائرية، فإن الحالة المصابة بهذا المرض، الذي يصيب الأطفال ولم يتم التأكيد على ارتباطه بفيروس كوفيد-19، هو رضيع يبلغ من العمر 32 شهرا.