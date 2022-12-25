إصابات كورونا حول العالم ترتفع لأكثر من 6568 مليون حالة
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إصابات كورونا حول العالم ترتفع لأكثر من 656.8 مليون حالة

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العرب اليوم - إصابات كورونا حول العالم ترتفع لأكثر من 656.8 مليون حالة

فيروس كورونا
واشنطن - العرب اليوم

ذكرت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، اليوم ، أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19 حول العالم ارتفعت إلى 656 مليونا و825 ألفا و62 إصابة.

وأفادت الجامعة - في أحدث إحصائية نشرتها عبر موقعها الإلكتروني - بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 6 ملايين و677 ألفا و531 وفاة.

وأوضحت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 100.3 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 44.6 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 36 مليونا.

ووفقا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بأكثر من مليون و90 ألف حالة، تلتها البرازيل في المرتبة الثانية بـ692 ألفا و652 وفاة، ثم تأتي الهند في المرتبة الثالثة بإجمالي 530 ألفا و690 وفاة.

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إصابات كورونا حول العالم ترتفع لأكثر من 6568 مليون حالة إصابات كورونا حول العالم ترتفع لأكثر من 6568 مليون حالة



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