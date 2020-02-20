تسجيل أول حالة وفاة بسبب فيروس كورونا في كوريا الجنوبية

أعلنت كوريا الجنوبية اليوم، الخميس، أول حالة وفاة ناتجة عن الإصابة بفيروس كورونا الجديد؛ فضلا عن تسجيل 53 حالة إصابة جديدة، مما يرفع عدد الإصابات إلى 104 أشخاص.



وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، أن معظم الحالات الجديدة تم تسجيلها في مدينة دايجو، والتي يبلغ عدد سكانها نحو 2 ونصف مليون شخص، فيما ناشد عمدة المدينة السكان بعدم الخروج من المنازل لمنع انتشار الفيروس.