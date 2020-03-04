العراق يسجل أول حالة وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا

نقل موقع "السومرية" العراقي، الأربعاء، عن مصادر في إقليم كردستان، تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا لمصاب كبير بالسن من محافظة السليمانية.

وأعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان العراق، أن المتوفى جراء فيروس كورونا، هو إمام مسجد، ويبلغ من العمر حوالى 70 عاما، مشيرة إلى أن وضعه الصحي لم يكن مستقرا، وخضع للعناية الطبية المشددة، إلا أنه لم يتحمل أعراض المرض.

وكانت محافظة السليمانية قد أعلنت، في وقت سابق، تسجيل 5 إصابات بفيروس كورونا.

وأفادت الجهات المعنية بأن "المصابين الخمسة بفيروس كورونا هم من عائلة واحدة، ووضعهم الصحي جيد".

ولفتت وزارة الصحة في إقليم كردستان، إلى أن عدد المواطنين الخاضعين للحجر الصحي حاليا يبلغ 2564 شخصا، موزعين على مدينة أربيل (1174) السليمانية (535) دهوك (449) حلبجة (82) گرمیان (208) رابرين (104) كويسنجق (12)، مشيرة إلى أن الفرق الصحية تتابع حالتهم لتقديم ما يلزم في حال حدوث أي طارئ.

وكانت وزارة الصحة العراقية، أعلنت الثلاثاء، تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا، واحدة في بغداد واثنتان في واسط ورابعة في محافظة النجف والحالة الخامسة في محافظة كربلاء وجميعهم عراقيون، عادوا من إيران.

وبهذا يرتفع العدد إلى 32 إصابة في العراق، بينهم إيراني واحد تم ترحيله إلى بلاده.