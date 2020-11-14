أكثر من 44 ألف إصابة جديدة بكورونا في الهند

سجّلت الهند 44.684 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و520 وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية وذكرت وزارة الصحة الهندية أن إجمالي الإصابات بالفيروس منذ بداية الجائحة بلغ 8 ملايين و773 ألفا و479 إصابة، في حين ارتفعت عدد الوفيات إلى 129 ألفًا و188 وفاة .